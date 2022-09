Xiaomi 13 Ultra : le lancement serait programmé pour la fin du premier trimestre 2023

Le très attendu Xiaomi 13 Ultra modèle le plus haut de gamme de la série, serait lancé dès la fin du premier trimestre de l’année 2023.

Le fabricant chinois lancera ses nouveaux Xiaomi 13 et 13 Pro dès le mois de novembre prochain en Chine, mais il faudra patienter encore jusqu’à l’année prochaine pour découvrir la version plus haut de gamme de la série à savoir Xiaomi 13 Ultra.

Si on se réfère à l’ancienne génération, la version Ultra était arrivé le 29 mars en Chine, et on se dirige vraisemblablement pour un lancement à la même période. En effet, selon le leaker @That_Kartikey, le Xiaomi 13 Ultra sera lancé à la fin du premier trimestre 2023.