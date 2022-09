Avec Wimpay, Mobilis vous offre le rechargement sans contact

Le leader de la téléphonie mobile en Algérie, ATM Mobilis, offre à ses abonnés un nouveau canal de rechargement sans contact ! Grâce à la nouvelle solution numérique « Wimpay », les souscripteurs à toutes les offres Mobilis, prepaid et postpaid, pourront désormais recharger leurs comptes et payer leurs factures de téléphonie mobile à partir de leurs smartphones où qu’ils se trouvent.

Ce nouveau moyen d’e-paiement mobile est le fruit d’un contrat signé ce dimanche 11 septembre, entre le Président-Directeur Général d’ATM Mobilis, Monsieur Chaouki BOUKHAZANI, et le Directeur Général de la Banque Nationale d’Algérie, Monsieur Mohamed Lamine LEBBOU. Le contrat a porté sur la possibilité pour les clients de la BNA d’utiliser la plateforme d’e-banking Wimpay-BNA pour effectuer l’ensemble des opérations commerciales relatives à leurs comptes Mobilis.

L’application en question est d’ores et déjà disponible sur Play Store et App Store. Le service Wimpay, gratuit et accessible 24h/24 7j/7, traduit la volonté de chacun des acteurs des services digitaux de proposer des outils alliant facilité et sécurité d’utilisation, et en adéquation avec la bancarisation croissante de la communauté nationale.

Ainsi, le leader national de la téléphonie mobile propose, en plus d’E-rselli et de BaridiMob, un nouveau canal de rechargement afin d’étendre la disponibilité de ses services. Toujours plus connectée et accessible, ATM Mobilis conforte sa position de Digital Service Provider d’avant-garde.