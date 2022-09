Apple dévoile les nouveaux iPhone 14

Après plusieurs mois de rumeurs et de fuites, la marque à la pomme dévoile enfin sa toute nouvelle génération de smartphones, les iPhone 14, une famille composée de quatre modèles.

Apple a tenu sa Keynote ce mercredi 07 septembre pour dévoiler ses nouveautés de l’année comme les Apple Watch Series 8, l’Apple Watch Pro et des AirPods Pro 2, mais surtout la toute nouvelle génération de ses smartphones, les iPhone 14, avec pour cette année l’absence d’une version mini mais avec la présence d’un iPhone 14 Plus grand format.

On retrouve cette année donc une gamme composée de l’iPhone 14 , iPhone 14 Plus , iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Sans surprise, les grandes nouveautés sont présentes sur les versions Pro. En effet, l’iPhone 14 adopte toujours le même écran 6.1 pouces avec la même encoche que l’ancienne génération, tandis que l’iPhone 14 Plus adopte un écran plus grand de 6,7 Pouces.

Sous la dalle, on retrouve la même puce que l’année précédente à savoir l’Apple Bionic A15 , avec toutefois désormais la présence de 6 Go de RAM, et d’un nouveau modem Snapdragon X65 plus puissant qui permet la compatibilité avec la norme sans fil Wi-Fi 6 E, ainsi que la connectivité satellite. Coté batterie, Apple annonce une autonomie jamais atteinte sur un iPhone mais ne donne pas plus de détails pour le moment.

Les iPhone 14 et iPhone 14 Plus, adoptent également les mêmes caméras que l’ancienne génération avec un capteur principal de 12 MP, ainsi qu’un ultra angle de 12 MP.

Les iPhones 14 Pro et 14 Pro Max adoptent en revanche quant à eux plusieurs nouveautés, avec un nouvel écran sans encoche, dont la caméra frontale et le matériel nécessaire pour Face ID se trouvent dans une large pilule. Le capteur de proximité est placé sous l’écran, et les notifications apparaitront sous la pilule via une nouvelle animation. Cette nouveauté est baptisée « The Dynamic Island ». Les notifications et les alertes se déplaceront autour de l’encoche en forme de pilier.

L’écran de l’iPhone 14 Pro est toujours OLED LTPO 120 Hz et mesure 6,1 pouces, tandis que l’iPhone 14 Pro Max adopte un écran de 6,7 pouces. Les deux modèles sont également les seuls à être équipés d’une nouvelle puce Bionic A16. Ce dernier gravé toujours en 4 Nm s’annonce plusieurs performant que l’ancienne génération.

Coté appareil photos, on retrouve sur les deux terminaux un nouveau capteur de 48 MP plus grand donc que l’ancien capteur de 12 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP ainsi que la nouvelle caméra frontale avec autofocus introduite sur les autres modèles.

Enfin, la gamme des iPhones 14 est déjà disponible en précommande avec des livraisons qui débuteront le 16 septembre, avec des prix débutant à 1019 euros jusqu’à 2129 euros.