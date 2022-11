Vivo dévoile sa nouvelle série haut de gamme X90

Le fabricant chinois vient de dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme, Vivo X90. On retrouve une série composée de trois appareils : Vivo X90, X90 Pro et X90 Pro+.

Vivo revient au devant de la scène avec le lancement de sa nouvelle gamme premium X90, X90 Pro et X90 Pro+. Avec cette série, Vivo veut clairement mettre l’accent sur l’appareil photo avec une expérience hors du commun, avec une configuration la plus puissante jamais vue jusqu’ici.

Avec son X90 Pro+, Vivo voit les choses en grand, avec la présence pour la première fois de la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm qui promet des performances en hausse de 35 %. On retrouve sur ce dernier un écran AMOLED de 6,78 pouces, avec une dalle Samsung E6, et est alimenté par une batterie de 4700 mAh compatible avec la recharge rapide filaire 80 W et sans fil 50 W.

Malgré ces caractéristiques impressionnantes, le Vivo X90 Pro+ se distingue le plus par son module appareil photo. On retrouve en effet, sur ce smartphone haut de gamme une configuration avec quatre caméras avec des capteurs beaucoup plus grands. En effet, ce module dispose d’un capteur principal de 50 MP mesurant 1 pouce, un capteur ultra grand-angle de 48 MP, un capteur portrait de 50 MP, et un capteur périscope de 64 MP. La caméra frontale est quant à elle de 32 MP.

Les Vivo X90 et X90 Pro quant à eux embarquent un processeur MediaTek Dimensity 9200. A la différence du modèle le plus puissant, ces derniers adoptent des batteries de 4810 mAh et 4870 mAh pour les X90 et X90 pro respectivement.

Enfin, les Vivo X90 et X90 Pro sont tous deux disponibles avec un dos en verre en trois coloris, noir, bleu et rouge. De son côté, le Vivo X90 a droit à un dos en cuir vegan et à deux coloris : rouge et noir.