Ooredoo offre à ses clients et partenaires des packs voyages pour vivre la ferveur du Mondial

Fidèle à ses coutumes lors des évènements sportifs majeurs, Ooredoo, opérateur télécom officiel de la Coupe du Monde au Moyen-Orient et en Afrique- FIFA, Qatar 2022™, a offert à ses clients une opportunité inédite de vivre la ferveur de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

En effet, des packs voyages ont été offerts à des clients, partenaires et employés de Ooredoo pour assister aux matchs de football de la Coupe du Monde, abritée pour la première fois dans l’histoire de cette prestigieuse compétition, par un pays Arabe.

Ainsi, les heureux lauréats, parmi les clients, partenaires et employés de Ooredoo, ont été sélectionnés lors d’une opération du tirage au sort afin de bénéficier de packs voyage pour effectuer un déplacement au Qatar pour vivre pleinement l’ambiance de cette grande compétition footballistique.

Il s’agit, entre autres, des clients « YOOZ » tirés au sort suite à leur participation au challenge à travers le service « Parrainage » lancé durant le mois de septembre dernier, et de clients « Dima Ooredoo » ayant effectué un rechargement de 2000 DA et plus et ce entre le 31 août et le 30 septembre 2022, des partenaires ainsi que des employés.

Chacun des heureux gagnants a reçu un pack voyage contenant un billet d’avion en aller-retour à destination du Qatar, un billet d’accès au stade pour assister aux matchs de la Coupe du Monde ainsi que d’une prise en charge de leur hébergement à Doha.