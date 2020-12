Viber lance le Festival des Prix en Algérie avec le concours ‘‘La Roue de la Fortune’’

Les surprises de Viber n’en finissent pas. Pour son dixième anniversaire, le réseau social lance une nouvelle application du concours ’’La Roue de la Fortune’’.

A travers ce nouveau jeu, les utilisateurs algériens pourront gagner de nombreux cadeaux distinctifs, dont les plus importants sont les maillots du club du FC Barcelona et les nombreuses réductions proposées par Jumia. Et ce n’est pas tout, ils pourront également bénéficier de coupons de l’application ‘’Yassir Taxi’’ pour les services de transport, Yassir Express pour les services de livraison ainsi que des accès à l’application Tawazon pour la méditation et l’amélioration de la qualité de vie.



« La Roue de la Fortune‘’ sur Viber a été construite avec la technologie chat bot, qui permet aux utilisateurs de participer facilement en appuyant sur le bouton pour faire tourner la roue et gagner l’un des prix spéciaux », souligne communiqué de Viber. A cette occasion, Mme Anna Znamenskaya, Directrice du Développement chez Rakuten Viber a remercié les utilisateurs de ce réseau social dans le monde. « Le succès que Viber a obtenu au cours des dix dernières années, nous le devons principalement à tous nos utilisateurs, y compris nos utilisateurs en Algérie », a-t-elle déclaré.

A noter enfin que le jeu “La Roue de la Fortune” sur Viber se déroulera du 1er au 25 décembre. Pour participer et gagner l’un des grands prix, cliquez sur ce lien: https://vb.me/wof20DZ