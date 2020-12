Le patron de Huawei confirme la vente de la marque Honor

Face aux pressions américaines, le fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, sort une nouvelle fois de son silence et s’exprime sur la vente de la marque Honor.

Dans un message adressé aux employés de son ex-filiale et rapporté par l’agence Reuters, Ren Zhengfei estime que « la vente devrait libérer Honor des sanctions américaines et ainsi protéger les millions d’employés et partenaires de la marque à travers le monde (…) Nous n’avons pas besoin de traîner des innocents dans la boue, juste parce que nous souffrons ». Il espère ainsi que la marque Honor puisse prendre son envol, loin de sa maison mère. « Nous sommes confiants et espérons que Honor profitera de cette vente pour continuer à progresser ; et devenir le plus grand concurrent de Huawei », a-t-il déclaré.

Plus loin encore, le fondateur de Huawei accuse certains politiciens américains de vouloir ‘’tuer » son entreprise.