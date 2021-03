Viber dévoile ses nouvelles activités avec le club du FC Barcelone

Exclusivement destinées aux utilisateurs de Viber, des séances de questions-réponses se tiendront avec 6 joueurs stars du club mythique du FC Barcelone via la communauté officielle sur Viber.

Avec le début de la saison footballistique de 2021, l’application Viber dévoile une série de nouvelles initiatives exclusives dans le cadre de son partenariat de long terme avec le club barcelonais. Parmi ces initiatives, la tenue d’une séance de questions-réponses spéciales avec 6 grands joueurs du club. Il s’agit de Marc-André Ter Stegen, Frenkie De Jong, Miralem Pjanic, Sergiño Dest, Clément Lenglet et Antoine Griezmann. « Ces sessions offrent une rare opportunité aux fans de communiquer directement avec les stars du club via la communauté officielle sur l’application Viber », indique un communiqué de Viber. Les fans auront également l’opportunité de passer une journée exceptionnelle avec l’un des plus grands joueurs dans l’histoire du club via la communauté officielle du FC Barcelone sur Viber. Durant le mois de mars, l’un des joueurs partagera les coulisses de sa vie quotidienne avec les supporters et les utilisateurs de l’application Viber.

Ce n’est pas tout, les utilisateurs de Viber ont l’opportunité incroyable de gagner chaque mois un maillot de la saison 2020/2021 signés par les stars du club en pronostiquant quel sera le meilleur joueur du match grâce au jeu concours « Vote& Win ». « Les règles complexes et les systèmes de points adoptés précédemment ont été modifiés afin que la compétition et la participation soient plus simples et plus faciles pour cette saison », précise Viber. A cette occasion, Anna Znamenskaya, Directrice Marketing au sein de Rakuten Viber exprime sa joie de voir concrétiser le partenariat avec FC Barcelone. « Nous sommes honorés de renforcer le partenariat avec le club mythique du FC Barcelone en 2021. Cette collaboration a été couronnée de succès depuis son lancement en 2017, elle contribue à rapprocher les fans de leur club préféré sur l’application Viber, de la même façon que l’on procède avec tous nos utilisateurs », a-t-elle déclaré.

Pour rappel, la collaboration entre l’application Viber et le FC Barcelone a débuté durant la saison 2017/2018 de sorte que Viber est devenu le canal de communication officiel du club. L’un des points forts du partenariat est le lancement de la communauté officielle du club en langue arabe, laquelle propose aux supporters et fans arabes de l’actualité exclusive sur le FC Barcelone et ses joueurs, des sessions interactives ainsi que des stickers uniques. Cette communauté sur Viber connait un grand succès dans le monde arabe puisqu’elle a dépassé les 3 millions de membres en seulement une année.