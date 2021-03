Winrac : l’application algérienne de localisation

Google Maps a depuis 4 ans un nom algérien ‘’l’application Winrac’’. En effet, une startup algérienne a lancé, en 2017, son application de création d’itinéraire baptisée Winrac.

Il s’agit d’une application dont l’objectif est de générer des itinéraires en un seul clic, et de limiter les égarements des personnes… Par exemple, en cas de rendez-vous, il vous suffira d’utiliser simplement Winrac pour envoyer un lien à votre correspondant, qui pourra l’utiliser pour retrouver votre localisation exacte. Dès le départ, le but de l’équipe Labfender, est de lancer des applications simples qui résolue les soucis du quotidien des algériens. « Certaines applications comme Viber ou Whatsapp permettent d’envoyer votre position mais ce sont des fonctions compliquées à utiliser et très peu connues des utilisateurs. De plus, à l’usage ce n’est pas pratique car vous ne disposez pas d’itinéraire vous évitant les sens interdits, les routes barrées, les embouteillages, etc… », explique l’équipe de Winrac sur le site web.

Comment ça marche ?

C’est simple. L’utilisateur devra suivre cinq grandes étapes, dont quatre pour l’expéditeur, et une pour le destinataire.

L’utilisateur doit d’abord vérifier qu’il capte bien le signal GPS lui permettant de se localiser ; il choisit un mode d’envoi (SMS, E-mail, applications types Viber, Skype, WhatsApp, etc.) ; ensuite, il sélectionne la personne à qui il désire envoyer son itinéraire ; l’application va envoyer un simple lien qui sera reçu par le destinataire choisi. Et enfin, le destinataire n’aura plus qu’à cliquer sur le lien pour générer automatiquement l’itinéraire de la position exacte où il se trouve jusqu’à celle de l’expéditeur.