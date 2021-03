Oppo Algérie : Le Reno 5 lancé en ligne le 13 mars !

Annoncé précédemment sur mobilealgerie.com, Oppo vient de communiquer la date de sortie de son Reno 5, un événement online sera organisé le 13 mars sur la chaine YouTube de la marque.

A l’occasion de ce lancement en ligne, Oppo promet des cadeaux et pleins d’autres surprises à ses clients. D’ailleurs, trois Reno 5 sont à gagner parmi ceux qui suivront le live samedi soir à 19h heure locale via la chaine YouTube. La dernière technologie Oppo est bientôt à portée de main, le Reno 5 premium se jouit d’un design unique et sublime se distinguant par son changement de couleur en fonction de l’angle de vue !

Tout comme ses prédécesseurs, le Reno 5 se concentre sur les performances de l’appareil photo, vantant quelques nouvelles innovations, qui séduiront plus d’un. Ainsi, ce Smartphone présente un tout nouveau système de caméra comprenant une matrice quad-caméra arrière de 64MP et une caméra avant ultra claire de 44MP. Grâce à l’Image Ultra-claire de 108MP du Reno 5, les utilisateurs peuvent prendre des clichés de sujets en mouvement clairs, ou de capturer rapidement des moments inoubliables au fur et à mesure qu’ils se produisent. Capturer les moments de la vie devient un jeu d’enfant sur le Reno5.

Aucune information n’a été communiqué pour le moment sur le prix de ce nouveau Smartphone, restez brancher pour en savoir davantage.