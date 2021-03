Oppo Algérie dévoile le RENO 5 : Le futur allié des gamers !

Comme annoncé précédemment sur notre site, OPPO Algérie a procédé au lancement officiel de son Reno 5. Restrictions sanitaires obligent, l’évènement de lancement s’est fait Online, suivi sur la chaîne YouTube OPPO ALGERIE ainsi que sur les réseaux sociaux de la marque notamment sur Facebook.

La présentation du dernier bijou technologique d’Oppo a été faite par le directeur adjoint d’OPPO Algérie, REDA MAAMIR. « Chez OPPO, nous sommes convaincus que le Reno 5 va au-delà de la technologie innovante car il vous encourage à tirer le meilleur de chaque moment de votre quotidien. En capturant sans effort des portraits uniques et exceptionnels en vidéo ou en photo, la nuit et le jour, nous donnant vraiment les moyens de capturer la vie ensemble », a-t-il déclaré.

Le Reno 5 présente un tout nouveau système de caméra comprenant une matrice quad-caméra arrière de 64MP et une caméra avant ultra claire de 44MP. Il est aussi doté du Vidéo AI Highlight qui reconnait automatiquement vos conditions d’éclairage et trouve la solution pour garantir une qualité vidéo claire et éclatante. Doté d’un écran AMOLED de 6,4 pouces, le Reno5 offre une expérience visuelle encore plus étonnante, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, le smartphone devient l’outil préféré des gamers.

Pour ce qui est de l’autonomie, rechargez votre Smartphone en un clin d’’œil grâce à une Flash Charge de 50W et à une batterie de 4310 mAh… Il vous suffira que de 5 minutes pour bénéficier de 3 heures de vidéo. Ce n’est pas tout ! Le Reno 5 recharge sa batterie à 100% en seulement 48 minutes.

Deux invités de qualité ont partagé avec nous leurs expériences avec le nouveau OPPO Reno 5, Nassim BENSLIMANE, autant que filmmaker, parle du AI Photography ainsi que les nouveautés en termes de qualité d’image, en testant différentes caractéristiques tel que le DUAL VIEW idéal pour les Vlogs qui permet d’utiliser la caméra avant et arrière en simultané ce qui va vous permettre de partager un maximum de moments avec vos proches.

Nassim a aussi testé le Portrait en Couleur AI et le AI Monochrome qui permettent de transformer le sujet et mettre en avant la couleur qu’on veut à savoir le bleu, le rouge ou bien le vert avec un fond en noir et blanc pour un résultat digne d’une production. Il termine son intervention avec le Portrait Mixte AI et la Video Ultra Nuit, le premier permet de superposer deux vidéos de paysage ou de personne pour un magnifique effet artistique, le second permet de prendre n’importe quelle vidéo en toute luminosité peu importe l’obscurité qui vous entourent. Nassim conclu son avis en pensant même réaliser ses vidéos avec le Reno5 à l’avenir…

De l’autre côté, on dispose d’un avis gaming, avec l’expert en la matière, CHAFT autant que 2eme intervenant, ce dernier assure que le Reno 5 est la solution pour le gaming, le smartphone offre autonomie, qualité d’image, fluidité de jeux et d’applications ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 90 Hz ce qui rend le Reno5 le meilleur allié des gamers.

Cerise sur le gâteau, le Reno 5 est doté du AIR Control Intelligent, ce dernier identifie certains gestes pour glisser de haut en bas dans certaines applications (Facebook, Instagram, YouTube et Tiktok) et répondre / couper les appels téléphoniques.

Le Reno 5 sera disponible en deux finitions à savoir le Fantasy Silver et le Stary Black sur tout le réseau de vente d’Oppo à partir de Samedi 20 Mars 2021. Si vous êtes parmi les premiers à avoir le Reno 5, Oppo Algérie vous promet de vous offrir une enceinte Bluetooth. OPPO vous offre aussi une extension de 6 mois de garantie de votre téléphone (12+6 mois), ainsi qu’une garantie de votre écran OPPO Reno 5 de 6 mois.

A noter que le smartphone est disponible dès maintenant en précommandes et cela du 14 au 19 mars.