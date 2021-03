Samsung : Les Galaxy A52 et A72 attendus pour bientôt !

La série A de Samsung cartonne depuis son lancement. Les Smartphones moyenne de gamme sont bien appréciés par les consommateurs en raison de leur bon rapport qualité/prix notamment lorsqu’il s’agit d’un produit SAMSUNG.

Les rumeurs se multiplient, ces derniers jours, à propos de deux Smartphones de chez Samsung : les Galaxy A52 et Galaxy A72. Il paraît que leur présentation est imminente. Jusqu’à présent peu d’informations ont été publiées sur ces deux terminaux. A en croire les fuites qui circulent sur la toile le Galaxy A52 serait équipé d’un écran Super Amoled de 6,5 pouces, d’une puce 5G Qualcomm Snapdragon 750G, de 128 Go de stockage et 6 Go de RAM pour le modèle de base, ainsi que d’une batterie de 4500 mAh. Côté photo, l’A52 intégrerait 4 modules, dont un grand-angle de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx, un téléobjectif 3x et un macro de 5 Mpx. On évoque également un lecteur d’empreintes sous l’écran ou encore une caméra selfie de 32 Mpx.

Quant au Galaxy A72, il proposerait un matériel assez similaire, mais dans un format plus grand. L’écran devrait atteindre 6,7 pouces, toujours en technologie Super Amoled, alors que la batterie est d’une capacité de 5000 mAh. Certaines sources, sur les réseaux sociaux, évoquent un SoC Snapdragon 720G.

Toujours d’après les rumeurs, les deux Smartphones pourraient être présentés le 17 mars prochain.