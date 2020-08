Viber célèbre Aid El-Adha : Des stickers gratuits pour les utilisateurs algériens !

Viber annonce l'ouverture d'un magasin d’autocollants gratuits pour les utilisateurs en Algérie. L'application Viber contient un large ensemble de stickers, riche et varié qui peut être partagé entre les utilisateurs de l'application et dont les utilisateurs algériens pourront profiter gratuitement pendant le mois d'août.

Les stickers font désormais partie intégrante de nos conversations en ligne. Cela nous aide à exprimer nos sentiments et à transmettre nos pensées de manière simple et agréable. « On sait également que l’image vaut mille mots et les utilisateurs de Viber en Algérie s’appuient fortement sur les stickers dans leurs conversations sur Internet », indique Viber dans un communiqué. Ce magasin coïncide avec la fête de l’Aïd Al-Adha. En effet, les utilisateurs algériens pourront, à partir d’aujourd’hui, télécharger et utiliser gratuitement des milliers d’autocollants disponibles via l’application Viber tout au long du mois d’août de cette année.

Le magasin d’autocollants Viber propose une gamme riche et large d’autocollants couvrant divers sujets tels que les gastronomies, l’amitié, l’amour, le sport et l’éducation, ainsi que des options d’autocollants animées. « Viber tient à fournir un contenu local qui répond aux besoins et aux goûts des utilisateurs locaux. Nous avons créé une vaste collection d’autocollants spécialement pour nos utilisateurs en Algérie et dans le monde arabe, y compris des stickers en langue arabe et celles célébrants les fêtes musulmanes, en plus des programmes locaux et des sports », dira Mme Anna Znamenskaya, Directrice du développement de Rakuten Viber.

Rappelons que depuis cette année, les utilisateurs algériens ont téléchargé plus d’un million et demi d’autocollants et envoyé 275 millions de messages contenant des stickers.