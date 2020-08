Djezzy : Utilisez Verso+ pour la confidentialité de votre numéro

Vous voulez passer un appel et vous ne voulez pas que le récepteur ne connaisse votre numéro… c’est possible grâce à un service que propose Djezzy à ses clients depuis un bon moment déjà !

Au nom de ‘’VERSO+’’, ce service vous permet d’émettre et de recevoir toutes vos communications en Appel ou SMS à partir d’un deuxième numéro VERSO+ à louer pour une période déterminée et renouvelable. Le but est de protéger la confidentialité de votre numéro initial.

L’émission des Appels et SMS est possible depuis le numéro VERSO+ vers tous les réseaux nationaux et internationaux.

Comment ça marche ?

Le service VERSO+ est accessible à travers la formule : *727# ok d’appel avec deux modes d’activation. La première est une activation par défaut c’est-à-dire tous les appels afficheront le numéro VERSO+. La seconde est une activation à la demande, autrement dit pour afficher le numéro+, vous devez composer le 4 avant le numéro à appeler.

Combien ça coûte :

Le service Verso+ coûte 150 Da pour 07 jours et 250 Da pour 30 jours.

A noter enfin que le numéro VERSO+ ne peut être loué par le même abonné plus de 90 jours.