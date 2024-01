Télécommunications : un espace web dédié aux investisseurs

Le ministère de la Postes et des Télécommunications a lancé un espace dédié aux investisseurs sur son nouveau site web "www.mpt.gov.dz", mettant en évidence les opportunités d'investissement offertes par le secteur, indique dimanche un communiqué du ministère.

« En contribution du secteur de la Poste et des Télécommunications à la mise en œuvre des engagements du Président de la République relatifs à l’amélioration du climat des investissements et à la création des conditions appropriées pour libérer l’esprit d’initiative et diversifier l’économie nationale, un espace a été réservé sur le nouveau site du ministère (www.mpt.gov.dz) mettant en évidence les opportunités d’investissement offertes par le secteur », précise le communiqué.

Cet espace inscrit sous la rubrique « Espace investisseur », vise à mettre en évidence « les opportunités d’investissement offertes par le secteur et à fournir un guide expliquant l’ensemble des procédures relatives à la demande de licences pour les activités de la poste et des communications électroniques, ainsi que les procédures relatives à la certification des équipements de la poste et des communications électroniques et celles relatives aux équipements sensibles des télécommunications », note la même source.