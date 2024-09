Sony tease discrètement la future PS5 Pro

A l’occasion des 30 ans d’existence de la Playstation, Sony tease très subtilement l’existence de la PS5 Pro, là ou tout le monde s’attend à une officialisation de cette dernière dans les prochains jours.

Le fabricant japonais devrait dévoiler avant le mois d’octobre la version améliorée de la Playstation 5 qui sera baptisée PS5 Pro. La nouvelle génération de la célèbre console de jeu s’est un peu dévoilé grâce à de nombreux détails qui ont fuité. En effet, plusieurs sources affirment que la PS5 Pro sera équivalente à une carte graphique AMD RX 7700 XT, ou une Nvidia RTX 4060 Ti en termes de puissance graphique.

En attendant la sortie de cette PS5 Pro, Sony célèbre les 30 ans d’existence de la première Playstation en publiant un billet de blog décrivant comment la firme compte fêter l’événement. Vous pouvez par exemple écouter une playlist spécialement conçue pour l’occasion sur Spotify.

Ce qui nous intéresse sur cet évènement est l’illustration de l’article du fabricant. On peut y voir en fond les formes des boutons de la manette PlayStation, un triangle, un rond, un carré et une croix et en regardant de plus près, le symbole en plein milieu de l’image, est exactement le design de la PS5 Pro tel qu’il a été révélé à la fin du mois d’août.