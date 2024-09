Développement de l’e-paiement: réunion de coordination pour examiner des nouvelles mesures d’incitation

Présidée par le ministre des Finances, Laaziz Faid, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, ainsi que par le gouverneur de la Banque d’Algérie, Salah Eddine Taleb, la réunion a porté sur deux axes principaux : « l’examen des propositions de mesures incitatives et le suivi de la feuille de route institutionnelle pour le développement du paiement électronique », précise le ministère des Finances dans un communiqué.

Une réunion de coordination s'est tenue jeudi au siège du ministère des Finances, durant laquelle plusieurs propositions de mesures incitatives ont été examinées dans l'objectif de promouvoir davantage le paiement électronique en Algérie.

Dans son allocution d’ouverture, M. Faid a rappelé que le traitement rapide et efficace de cette question revêt d’une importance particulière, tout en insistant sur le renforcement de la coopération entre les parties prenantes afin d’atteindre les objectifs fixés.

Lors de cette réunion, la directrice générale des impôts a présenté une synthèse à l’issue de l’examen des propositions de mesures relatives à la promotion de l’usage des moyens de paiement électronique.

Concernant le suivi de la feuille de route, les représentants de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité ont exposé l’état d’avancement des actions du secteur des finances sur la mise en oeuvre de la feuille de route institutionnelle pour le développement du paiement électronique. Cette présentation a permis de faire le point sur les réalisations et les défis à surmonter pour garantir une adoption large et réussie à court terme.

Lors des échanges, les participants ont souligné l’importance d’allier la disponibilité des moyens de paiement électroniques à leur utilisation effective. « Cet équilibre est essentiel pour atteindre l’objectif d’une inclusion financière étendue, garantissant ainsi que l’ensemble des citoyens puisse accéder et utiliser ces services modernes et sécurisés », ajoute la même source.

Au terme de cette rencontre, le ministre des Finances a insisté sur la nécessité de mobiliser toutes les ressources et les moyens nécessaires pour garantir le succès de cette initiative et atteindre les résultats escomptés.

Réaffirmant l’engagement de toutes les parties prenantes à accélérer la mise en œuvre des actions retenues dans le cadre de la feuille de route institutionnelle, le ministre a rappelé que « le développement des paiements électroniques constitue une étape clé dans la modernisation du système financier et le développement de l’économie nationale », selon le communiqué.