SMEX ALGERIA 2022 : Ooredoo présente ses offres et innovations aux chefs d’entreprises

Ooredoo, entreprise technologique, prend part à la 1ère édition de la Conférence et Salon internationaux sur les Petites et Moyennes Entreprises arabes (SMEX ALGERIA 2022), qui se tient du 12 au 14 Novembre 2022 au Palais des Expositions des Pins Maritimes (SAFEX).

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence notamment du Ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, M. Kamel Rezig, du Ministre des Finances, M. Brahim Djamel Kassali, du Ministre de l’Industrie, M. Ahmed Zeghdar, ainsi que le conseiller auprès du Président de la République, chargé des affaires économiques, M. Yacine Ould Moussa.

Organisé par la Société Algérienne des Foires et Exportations (SAFEX), en partenariat avec l’Union Arabe pour le Développement des Exportations Industrielles AUIED, ce salon qui rassemble des propriétaires d’entreprises et de décideurs, constitue une plate-forme d’affichage, de commerce, d’échange et de coopération pour les Petites et Moyennes Entreprises aux niveaux national et international.

Ooredoo prend part à ce Salon à travers un stand au niveau duquel des conseillers commerciaux de Ooredoo Business exposent les différentes offres et solutions de l’entreprise adaptées aux besoins des professionnels.

Au cours de la cérémonie d’ouverture, la délégation ministérielle a visité le stand Ooredoo, où elle a été informée des différentes solutions technologiques proposées par Ooredoo aux visiteurs du salon.

A travers sa participation à cet évènement économique et commercial, Ooredoo confirme son statut d’acteur engagé dans l’accompagnement des professionnels de tous les secteurs d’activité avec des offres et solutions innovantes.