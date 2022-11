Mobilis participe à la 1ère Conférence Internationale et Salon sur les PME Arabes (SMEXALGERIA 2022)

Mobilis participe à « la première édition de la Conférence et Exposition Arabe et Internationale des Petites et Moyennes Entreprises » (SMEXALGERIA), qui se tient du 12 au 14 novembre 2022 au palais des expositions (SAFEX), les pins maritimes - Alger, sous le slogan « La Quatrième Révolution Industrielle : Défis et Opportunités pour les PME ».

Premier en son genre en Algérie, cet évènement placé sous le patronage de la Ligue des Etats Arabes et du gouvernement Algérien, se veut une plateforme de rencontres et d’échanges entre pas moins de 400 PME algériennes et étrangères participantes à cet évènement, dont l’objectif est de renforcer la coopération, d’élargir les échanges commerciaux et de parvenir au développement commun des PME arabes et de leurs homologues étrangers.

Le SMEX, s’articule principalement sur deux volets : une conférence avec plus de 50 intervenants, où seront traitées plusieurs thématiques d’actualité à l’instar du rôle des PME dans l’économie mondiale, le monde de financement des PME, l’écosystème du monde des affaires et de l’investissement, ainsi que la nécessité et l’importance d’intégrer la révolution industrielle 4.0 (intelligence industrielle) et une exposition des biens et services des petites et moyennes entreprises.

Mobilis marquera sa présence à travers un stand regroupant les filiales du Groupe Télécom Algérie, au pavillon Union, au niveau desquels, ses conseillers technico-commerciaux, exposeront les dernières offres et solutions de l’entreprise.

À travers cette participation, Mobilis opérateur algérien leader dans les nouvelles technologies, encourage la politique nationale en matière de développement des petites et moyennes entreprises Algériennes avec leurs homologues arabes et étrangers, pour l’émergence d’une économie nationale diversifiée.