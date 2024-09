Salon IFA Berlin 2024 : Bomare Company dévoile les innovations de la marque Stream

Bomare Company, à travers sa marque commerciale Stream, participe au prestigieux Salon IFA Berlin, du 6 au 10 septembre 2024. Les visiteurs y découvriront les dernières innovations technologiques au Hall 22, Stand 308.

Cette année, Stream met en avant ses produits les plus récents, avec une attention particulière sur sa nouvelle télévision miniLED 144Hz. Ce modèle se distingue par une fluidité d’image exceptionnelle, idéale pour les amateurs de jeux vidéo et de contenus dynamiques. En complément, la marque présente également ses nouveaux dongles Android et Google TV, qui transforment n’importe quel téléviseur en une Smart TV, offrant un accès simplifié à une vaste gamme de contenus en ligne.

La participation de Bomare Company à l’IFA Berlin constitue une occasion unique de démontrer son engagement envers l’innovation, la qualité et l’expérience utilisateur. Les produits de cette entreprise algérienne sont conçus pour répondre aux exigences croissantes des consommateurs en matière de divertissement numérique, tout en intégrant les technologies les plus récentes.