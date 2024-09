Huawei dévoile un teaser de smartphone pliable en trois le Mate XT

Huawei lancera dans la foulée du lancement du nouvel iPhone 16 d’Apple l’inédit Mate XT, un smartphone pliable en trois parties. En attendant, le fabricant a dévoilé les premières images teaser de ce modèle.

Le géant fabricant chinois Huawei s’apprête à lancer officiellement son nouveau Mate XT, un smartphone pliable en trois parties, ce qui est une première dans le domaine. Ça sera pour le 10 septembre prochain et ça sera dans la foulée du lancement du tout nouveau iPhone 16 d’Apple.

Le Mate XT, se distingue par un design particulier permettant d’augmenter la surface de l’écran lorsqu’il est déplié, tout en restant fin et pratique une fois plié. En attendant son lancement, Huawei a dévoilé un premier aperçu officiel du Mate XT ou on découvre l’arrière du téléphone. Il adopte un écran de 10 pouces et promet une surface d’affichage 50 % plus grande que celle des pliables traditionnels.

Le téléphone est ainsi équipé d’un module photo octogonal avec trois objectifs, dont un capteur périscope, ainsi qu’un flash LED. Le dos de l’appareil, recouvert de cuir vegan, va donc offrir une bonne prise en main, en plus de son esthétique soignée.