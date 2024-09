Apple présente ses iPhone 16, ses premiers smartphones conçus autour de l’intelligence artificielle

La marque à la pomme vient de dévoiler officiellement ses nouveaux iPhone 16 et 16 Plus. Il s’agit des premiers iPhones conçus autour de l’IA du constructeur l’Apple Intelligence.

Apple a organisé sa traditionnelle cérémonie de septembre à Cupertino et a dévoilé plusieurs nouveautés dont les très attendus iPhone 16 et 16 Plus. A l’instar des autres fabricants, la marque à la pomme s’est concentré sur l’IA pour concevoir ses derniers téléphones autour d’Apple intelligence.

Coté design, les nouveaux iPhone 16 et 16 Plus n’ont pas beaucoup évolué si ce n’est le module photo désormais composé de deux capteurs (48 Mp et 12 Mp) beaucoup plus petit qu’avant. Apple indique également que l’écran est beaucoup plus résistant qu’avant et peut monter jusqu’à une luminosité maximale de 2000 nits. La taille de l’écran est quant à elle de 6,1 pouces pour le modèle classique et 6,7 pour le modèle Plus.

Sous la dalle, on retrouve un processeur A18 centré autour de l’IA, qui permettra de procurer au terminal plusieurs choses, comme trier ses mails ou retrouver une photo en la décrivant à l’IA. La caméra pourra aussi être mise à contribution pour identifier un modèle de vélo ou un restaurant devant lequel vous passez, par exemple.

Autre nouveau de l’iPhone 16 est l’arrivée du bouton d’action sensitif sur le côté qui peut servir à contrôler le volume, mais sert aussi de raccourcis pour le magnétophone, la traduction instantanée ou encore la lampe torche. Le bouton peut servir également pour prendre instantanément des photos quand le téléphone est tenu horizontalement.