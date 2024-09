Ooredoo accompagne le Croissant Rouge Algérien en prévision de la rentrée scolaire 2024-2025

En tant qu'entreprise socialement responsable, Ooredoo accompagne le Croissant Rouge Algérien (CRA) en prévision de la rentrée scolaire 2024-2025, et ce, en apportant une contribution financière dédiée à l'acquisition de tabliers et de tenues vestimentaires pour les écoliers issus de familles défavorisées dans différentes wilayas du pays.

A l’aube de la rentrée scolaire, cette action de solidarité organisée ce mardi 10 septembre 2024, au niveau du siège de Ooredoo sis à Ouled Fayet, a été marquée par la présence de la Présidente du Croissant Rouge Algérien, Dr. Ibtissem HAMLAOUI et du Directeur général de Ooredoo, M. Roni TOHME ainsi que des représentants et cadres des deux partenaires.

Il y a lieu de noter que cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de partenariat, signé par Ooredoo et le Croissant Rouge Algérien en vertu duquel, les deux parties s’engagent à concrétiser un programme commun dans le cadre de la solidarité avec les différentes franges nécessiteuses de la société.

A cette occasion, le Directeur général de Ooredoo Algérie, M. Roni Tohme, a déclaré :

« Ooredoo est fière de soutenir le Croissant Rouge Algérien dans ses actions en faveur des enfants issus de familles défavorisées. Cette opération de solidarité revêt une grande importance notamment à l’approche de la rentrée scolaire. Nous croyons que l’accès à l’éducation est un droit fondamental et nous sommes convaincus que chaque enfant doit avoir la chance de poursuivre ses études sans être entravé par des difficultés matérielles. Ooredoo continuera à travailler pour soutenir les initiatives qui visent à améliorer la vie des couches les plus vulnérables. »

Pour sa part, la Présidente du Croissant Rouge Algérien (CRA), Dr. Ibtissem Hamlaoui a affirmé :

« Le Croissant Rouge Algérien est fier de mener pour la troisième année consécutive cette action de solidarité aux côtés de notre fidèle partenaire Ooredoo. Nous sommes reconnaissants envers Ooredoo pour cette conséquente donation qui soutient nos efforts visant à atténuer le fardeau des familles nécessiteuses et à fournir l’assistance pour faciliter le retour des écoliers à leurs classes, ainsi le CRA est convaincu que cette action contribuera à améliorer leurs chances de réussite scolaire. »

Pour rappel, Ooredoo avait lancé, au cours du mois de Ramadhan 2024, une offre spéciale par laquelle elle s’est engagée à verser 20 DA pour chaque opération de rechargement d’un montant égal ou supérieur à 2000 DA, au bénéfice du Croissant Rouge Algérien (CRA). Cette initiative avait permis de collecter un montant total de 20 millions de DA, destiné à financer des actions de solidarité en faveur des personnes en situation de précarité.

D’autre part, avec la contribution de ses employés, Ooredoo a organisé en coordination avec le Croissant Rouge Algérien, une large opération de solidarité avec le peuple Palestinien à travers notamment l’achat et la collecte de plusieurs produits de première nécessité.

Ce partenariat entre Ooredoo et le Croissant-Rouge algérien, fort de quinze années d’existence, a fructifié au fil des années par la réalisation d’actions humanitaires d’envergure, notamment à travers le lancement d’actions de formation en matière de secourisme et la concrétisation d’initiatives caritatives significatives dans le domaine de la prévention médicale, en apportant un soutien précieux aux établissements hospitaliers lors de la pandémie de Covid-19 avec la fourniture de matériel médical et de prévention.

Il convient de souligner que Ooredoo et le CRA conjuguent leurs efforts afin de mettre en œuvre, à brève échéance, des programmes d’accompagnement dédiés aux enfants atteints d’autisme.

A travers cette initiative, Ooredoo réitère son entière disposition à accompagner son partenaire traditionnel dans ses nobles missions au profit de la société algérienne et traduit son engagement indéfectible dans le l’action humanitaire, en contribuant à atténuer les fardeaux et à encourager l’esprit de solidarité sociale.