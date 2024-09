Huawei dévoile officiellement son smartphone pliable en trois Mate XT Ultimate

Le géant fabricant chinois Huawei lance officiellement son téléphone pliable en 3, le Mate XT Ultimate dont l’écran atteint 10,2 pouces une fois déplié. Ce dernier doté de caractéristiques avancées est conçu pour séduire les utilisateurs recherchant polyvalence et performance.

Après plusieurs mois de rumeurs et de fuite, Huawei dévoile officiellement dans la foulée du lancement du tout nouveau iPhone 16 son Mate XT Ultimate, le premier téléphone pliable en trois. Il passe d’un écran classique de 6,4 pouces à une grande surface de 10,2 pouces, se dépliant comme une tablette.

Ce nouveau terminal de Huawei adopte des caractéristiques techniques de hautes volées, avec donc un écran pliable en trois, un système de triple caméra avec un capteur principal de 50 MP, une batterie de 5 600 mAh, et une charge rapide de 66 W filaire ou 50 W sans fil. Il dispose également de la communication par satellite et de la compatibilité avec un stylet.

Le nouveau Huawei Mate XT Ultimate est proposé avec trois configurations différentes : 16 Go de Ram et 256 Go de stockage pour le prix de 2 580 euros ; 16 Go de Ram et 512 Go de stockage au prix de 2840 euros et 16 Go de Ram et 1 To de stockage au prix de 3 090 euros.