Algérie : Le gouvernement étudie le renouvellement des licences de télécommunication par satellites

Le cabinet du premier ministre algérien Nadir Larbaoui a indiqué dans un communiqué, avoir étudié deux projets de décrets exécutifs qui prévoient le renouvellement de deux licences pour établir et exploiter deux réseaux de communications électroniques d'accès à Internet par satellite, soit le renouvellement des licences d’Algérie Télécom et Djezzy qui expirent à la fin de ce mois.

Le gouvernement algérien dans sa réunion présidée par le premier ministre Nadir Larbaoui le mercredi 04 septembre 2024, a étudié deux projets de décrets exécutifs qui prévoient le renouvellement de deux licences des réseaux de communications électroniques par satellites, comme l’a indiqué le communiqué du premier ministre.

Ledit communiqué a indiqué que « le gouvernement a étudié deux projets de décrets exécutifs qui prévoient le renouvellement de deux licences pour établir et exploiter deux réseaux de communications électroniques dans le cadre de la continuité des services de communications et l’amélioration des offres techniques et commerciales d’accès à Internet par satellite et d’envoi de données sur une large bande, pour au bénéfice des individus et des institutions ».

A noter qu’en Algérie les deux opérateurs qui détiennent des licences de réseau de télécommunications par satellites, sont « Algerie Telecom Satellite », qui est une filiale d’Algérie Télécom et « Optimum Telecom Algérie », maison mère de Djezzy. Ces deux licences ont été octroyées le 21 septembre 2019 pour une durée de cinq ans et seront probablement renouvelées pour une même période.