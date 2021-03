Retour sur Djezzy 3Ayla : De l’internet pour tous les membres de la famille !

Plus de deux ans depuis son lancement, le « Pack Djezzy 3ayla » rencontre autant de succès, notamment depuis l'apparition du virus Covid-19 qui a obligé les Algériens à se confiner et du coup consommer plus de Data.

Ce pack apporte plus de data et plus de confort dans la connexion aux clients présents et futurs. Adapté au budget des ménages et idéal pour partager la connexion entre les membres de la famille, ‘’Djezzy 3ayla’’ est composée d’un Modem mobile wifi 4G et d’une Sim Internet avec un forfait au choix. Le pack est proposé avec 3 formules afin de répondre aux besoins de chacun selon le volume souhaité et le budget alloué.

Le premier pack doté d’un forfait de 105 Go durant trois mois est adapté aux gros utilisateurs pour connecter en même temps tous les appareils de la maison. Le forfait, au prix de 8500 DA, peut être attribué par quota de 35Go/Mois ou en une seule fois (105 Go). Alors que le deuxième pack correspondant à un usage modéré avec 35 Go/mois est proposé au prix de 7 500 DA. Quant au troisième pack de 15 Go/mois, il est cédé à 7 000 DA.

Le nouveau pack ‘’Djezzy 3ayla’’ offre plusieurs avantages à savoir : le nouveau Modem Djezzy est de dernière génération 4G, une capacité de connexion jusqu’à 10 appareils en simultané et un débit allant jusqu’à 150 (Mbps). Il est également question d’une batterie de 2000 mAH qui assure jusqu’à 10 heures de connexion et des antennes améliorées pour une connexion encore plus stable.

A travers cette offre, Djezzy assure le principe de la mobilité, le partage de connexion et garantit aussi une plus grande vitesse de connectivité avec un meilleur débit internet au grand bonheur de toute la famille.

A noter que l’offre est disponible dans les boutiques Djezzy à travers le territoire national.