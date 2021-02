MWC Shanghai 2021 : Realme GT dévoilé !

Le Salon mondial de la téléphonie mobile (Mobile World Congress- MWC) de Shanghai 2021 qui s’est tenu du 23 au 25 février a apporté son lot de nouveautés de différentes marques chinoises participantes à cet évènement.

Lors du MWC de Shanghai 2021, la marque chinoise Realme a présenté en avant-première son nouveau produit phare : le realme GT. Un Smartphone qui sera lancé le 4 mars prochain en Chine. Il s’agit du premier téléphone de la marque à être équipé du Snapdragon 888. Le realme GT est équipé de manière innovante du système de refroidissement VC en acier inoxydable. Le nouveau système de refroidissement améliore encore plus les performances de dissipation de la chaleur du téléphone en utilisant de l’acier inoxydable dans le système de refroidissement et en optimisant la structure de dissipation de la chaleur.

Le Realme GT est un Smartphone premium compatible au réseau 5G. Il sera doté d’un écran 6,8 pouces, d’une batterie 5000 mAh et admet une charge rapide 125 W et de 12 Go de RAM. On retrouve également un scanner d’empreintes placé sous l’écran, ainsi qu’Android 11 comme système d’exploitation, accompagné de la surcouche Realme UI 2.0. Le smartphone est apparemment équipé de 4 capteurs photo, dont un principal de 64 mégapixels.

La série GT deviendra ainsi la série phare avec les meilleures performances dans la gamme des smartphones Realme dans le cadre de la stratégie annoncée.