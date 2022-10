Rapport financier : Djezzy affiche une croissance de 2,6% au troisième trimestre 2022

Djezzy annonce ses résultats opérationnels pour le 3e trimestre 2022, marqués par une hausse significative de son chiffre d’affaires, de sa profitabilité ainsi que de sa base de clients et de la consommation data.

A cet effet, Djezzy a réalisé un chiffre d’affaires de 23,7 milliards de dinars en augmentation annuelle de 2,6% par rapport à la même période en 2021. Djezzy a ainsi clos les neufs premiers mois de l’année 2022 avec un revenu de plus de 69,2 milliards de dinars, en croissance annuelle de 4,8%.

A cette occasion, Mahieddine Allouche, directeur général par intérim a déclaré : « Nous venons de clôturer un troisième trimestre où le FNI-Fonds National d’Investissement a repris la majorité des actions de l’entreprise et confié le management aux cadres algériens de Djezzy. Durant cette période, nous avons maintenu le cap de la croissance et augmenté notre base de clients alors que nous avons poursuivi un rythme d’investissements soutenu pour densifier la couverture de notre réseau et proposer à nos clients de nouvelles fonctionnalités dans le cadre de l’application « Djezzy App » ainsi que des offres très généreuses. Djezzy consolide sa performance pour mieux servir ses clients et partenaires et ainsi contribuer à la construction d’un écosystème digital basé sur la connaissance ».

Au cours du troisième trimestre, Djezzy a investi 2,7 milliards de dinars, cumulant ainsi 10,03 milliards de dinars d’investissements depuis le début de l’année, soit une augmentation annuelle de 2,6 %. Ces investissements ont permis d’étendre la couverture 4G dont le taux national s’est établi à 76,7%, évoluant ainsi de près de 10 points d’année en année, ainsi que d’augmenter la capacité du réseau, répondant ainsi aux besoins toujours grandissants des clients en termes de connectivité internet.

A la fin du troisième trimestre, Djezzy comptabilisait 14,7 millions de clients en hausse annuelle de 4,6 %, soit plus de 650 000 nouveaux clients par rapport à la même période en 2021. Avec 11,7 milliards de dinars, les revenus data ont poursuivi leur courbe ascendante en enregistrant une hausse annuelle de 19 % tirés par une forte augmentation de la consommation alors que le nombre d’abonnés 4G a également connu une hausse de 23,3% par rapport à la même période en 2021.

L’EBITDA s’est établie à 10,9 milliards de dinars au troisième trimestre, en hausse de 0,8% par rapport au 3e trimestre de l’année 2021. La marge d’EBITDA de 46,1% continue de refléter, quant à elle, la bonne performance de la société.

Pour la troisième année consécutive, Djezzy a réaffirmé sa dimension d’entreprise citoyenne en lançant une campagne de solidarité en faveur des écoliers. Baptisée « khatwa sghira, ferha kbira », la campagne Walk For School a permis de contribuer à l’achat et à la distribution de plus de 12000 packs scolaires (cartables + fournitures) sur l’ensemble du territoire national en partenariat avec les Scouts Musulmans Algériens, apportant ainsi du réconfort à des milliers de familles et d’écoliers à l’occasion de la rentrée scolaire.