La 5G atteint les 700 millions d’utilisateurs à travers le monde

La technologie d’internet mobile 5G continue sa progression en nombre d’utilisateurs dans le monde entier. Selon, le président du conseil d’administration de Huawei, ils sont désormais 700 millions dans le monde à adopter cette dernière génération de télécom.

À l’occasion de l’édition 2022 du Global Mobile Broadband Forum, Ken Hu, le président du conseil d’administration de Huawei, a annoncé que la dernière génération d’internet mobile 5G connait déjà 700 millions d’utilisateurs quotidiens à travers le monde.

Malgré une progression sans surprise plus lente qu’à ses débuts, Ken Hu a indiqué que le nombre d’antennes a quant à lui explosé, passant de 1,5 million de sites en mars 2021 à 3 millions aujourd’hui. « La 5G s’est développée plus rapidement que toute autre génération précédente de technologie mobile », a déclaré ce dernier. « En seulement trois ans, nous avons constaté de solides progrès dans le déploiement des réseaux, les services aux consommateurs et les applications industrielles. »