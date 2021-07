Payer vos impôts par Internet

Une convention entre la Direction générale des impôts et la Banque extérieure d'Algérie vient d’être signée. L’objectif est l’adhésion de l'administration fiscale au système d'acceptation de paiement en ligne par carte interbancaire (CIB).

Cette convention s’inscrit dans le cadre du lancement du nouveau portail numérique de la DGI « Moussahama’tic » qui vise à élargir l’assiette fiscale et à contribuer à l’amélioration des relations entre l’administration et les contribuables, en simplifiant et en dématérialisant les procédures au profit des opérateurs économiques. « Le portail « Moussahama’tic » est dédié aux contribuables immatriculés relevant des infrastructures fiscales qui ne sont pas dotés du système d’information « Jibaya’tic » », a indiqué le ministère des Finances dans un communiqué publié sur son site web.

Ce portail permettra notamment de faciliter les démarches administratives et de simplifier l’accomplissement des obligations fiscales des contribuables en leur permettant de déclarer et de payer leurs impôts et taxes en ligne.

Ainsi, les contribuables porteurs de carte CIB ou de la carte Edahabia ont la possibilité de payer leurs déclarations en accédant à leur espace privé sur le portail « Moussahama’tic ».