Paiement en ligne des factures Sonelgaz : une convention signée avec Algérie Poste

Sonelgaz, à travers sa filiale "Sonelgaz Distribution", et Algérie Poste ont signé, lundi à Alger, une convention-cadre visant à permettre aux clients de Sonelgaz de régler leurs factures d’électricité et de gaz en ligne, en toute sécurité. Cette opération se fera via l’application mobile "BaridiMob", en utilisant la carte monétique "Edahabia", selon un communiqué du ministère de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables.

La cérémonie de signature s’est tenue au siège de la direction générale de Sonelgaz, en présence du ministre d’État, ministre de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, et du ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki. Étaient également présents le PDG de Sonelgaz, Mourad Adjal, le directeur général par intérim d’Algérie Poste, ainsi que plusieurs cadres des deux ministères et entreprises.

Cette convention vise à encourager l’utilisation des moyens de paiement électronique et à alléger les procédures pour les citoyens, qui pourront désormais payer leurs factures sans se rendre aux guichets, simplement via leur téléphone.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, relatives à la généralisation de la numérisation et à l’amélioration des services publics. L’objectif est de promouvoir une administration moderne, accessible et centrée sur les besoins des citoyens.

Lors de son intervention, le ministre Mohamed Arkab a souligné que cette convention témoigne de la volonté de son secteur à développer les solutions numériques et à moderniser les services publics. Il a salué une collaboration exemplaire entre les secteurs de l’Énergie et de la Poste, au service des usagers.

De son côté, le ministre Sid Ali Zerrouki a mis en avant l’importance de ce partenariat pour renforcer l’utilisation des outils numériques comme BaridiMob, contribuant à offrir des services sécurisés, modernes et accessibles dans l’ensemble du territoire national.