Oppo Reno 3 en Europe avant la fin de l’année ?

Présenté il y a quelques jours en Chine, Oppo Reno 3 devra bientôt être disponible en Europe.

Oppo Reno 3 est un Smartphone appartenant à la catégorie des terminaux plus haut de gamme. Il profite ainsi d’un écran de 6,5 pouces utilisant la technologie AMOLED avec une définition Full HD. Il propose également de très belles images grâce à ses quatre capteurs photo dont le module principal embarque 64 mégapixels alors que les autres sont de, respectivement, 20, 13 et 8 mégapixels pour faire de l’ultra grand angle et zoomer sur les détails d’un sujet ou d’un paysage. Le capteur frontal est, quant à lui, de 20 mégapixels pour des selfies plus performants.

Pour le reste de la fiche technique, le nouveau Smartphone du fabricant chinois embarque une batterie d’une capacité de 4025 mAh avec la possibilité d’être totalement rechargée après seulement 30 minutes, via la technologie SuperVOOC 2.0.

Oppo Reno 3 ne sera pas seul. Il sera accompagné de la version Pro qui a beaucoup de composants en commun. Il sera doté de 3 capteurs photo au dos de 48, 8 et 2 mégapixels, et une webcam de 16 mégapixels, alors que la batterie est un modèle de 3900 mAh.