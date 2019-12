Jianguo Pro 3, le Smartphone dédié au TIC TOK réussi en Chine !

Lancée il y a plus d’un mois en Chine, le Smartphone dédié à l’application TIK TOC connait un grand succès.

Derrière cette application, on trouve l’éditeur ByteDance, et fort de ses 700 millions d’utilisateurs mensuel, il a décidé d’aller plus loin et de développer son propre smartphone en s’associant au fabricant Smartisan. Il s’agit du Jianguo Pro 3, un modèle sous Android 9.0. Vendu à moins de 400 euros en Chine, il a tout d’un smartphone haut de gamme avec un écran AMOLED de 6,4 pouces capable d’afficher des images en Full HD+. Sous le capos, nous retrouvons un Snapdragon 855+ épaulé de 8 ou 12 Go de mémoire vive, et entre 128 et 256 Go de mémoire de stockage. Et pour poster ses vidéos sur Tik Tok, on trouve quatre capteurs photo à l’arrière dont un capteur Sony de 48 mégapixels. La batterie est de 4.000 mAh.

En tout cas pour accéder à Tik Tok, un simple glisser du doigt vers le haut permet d’accéder à l’application… Au-delà de l’accès direct lorsque l’écran est verrouillé, c’est surtout un modèle très puissant à un prix plus que raisonnable. Pour l’instant, c’est réservé à la Chine. Star des réseaux sociaux chez les ados, l’application Tik Tok est jeune, pourtant elle affiche une croissance de 70 % en 2019 avec près de 200 millions de téléchargements.