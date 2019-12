LG G8 ThinQ en tête des ‘’ CES innovations Award’’

LG se distingue une fois de plus par ses créations hors pair. La ‘’Consumer Technology Association‘’ reconnait LG Electronics pour ses innovations révolutionnaires en matière de technologie et de design. Elle lui a, ainsi, décerné le prix « 2020 CES Innovation Awards ».

Ce prix s’ajoute à un autre attribué à LG : « The Best of Innovation » pour la technologie de télévision LG OLED. C’est la huitième année consécutive que les téléviseurs OLED, les appareils ménagers et les smartphones phares de LG reçoivent les CES Innovation Awards, la reconnaissance officielle du secteur pour les produits les plus innovants présentés au CES, la scène mondiale de l’innovation.

Pour CES 2020, la technologie TV OLED de LG est à nouveau récompensée par le prix CES Best of Innovation dans la catégorie affichage vidéo, remportant ainsi la plus haute distinction trois fois au cours de ces cinq dernières années. « LG, la marque de téléviseurs OLED la plus vendue au monde, a créé la catégorie de téléviseurs OLED haut de gamme, qui offre un noir parfait, des couleurs incroyables et des capacités inégalées en matière de plage dynamique élevée », lit-on dans un communiqué du sud-coréen.

Les appareils électroménagers de LG ne sont pas en reste. Les CES 2020 Innovation Awards récompenseront également plusieurs nouveaux appareils électroménagers LG, mis en évidence marqué par un réfrigérateur LG InstaView Door-in-Door doté de la toute première fonctionnalité Craft Ice qui réinvente le divertissement à domicile. Parmi les autres appareils ménagers LG primés, citons la deuxième victoire pour le système d’entretien des vêtements LG Styler avec façade de miroir teintée de noir, le tout nouveau purificateur d’air portable LG PuriCare Mini et les innovations en matière de blanchisserie qui seront annoncées au CES.

L’autre segmentent récompensé et celui de la téléphonie mobile. En effet, le smartphone révolutionnaire à double écran LG G8 ThinQ, qui offre plus de contrôle dans les scénarios où deux écrans OLED identiques fonctionnent mieux qu’un seul, est en tête des CES Innovation Awards de la société pour les appareils mobiles. Le smartphone LG V50ThinQ 5G conçu pour connecter, parcourir, naviguer, jouer, partager et expérimenter sans limites est, lui aussi primé, sans oublié le LG G8 ThinQ avec son design minimaliste raffiné, ses expériences audio innovantes, son nouveau matériel et logiciel de caméra, commandes sans contact de pointe et fonctions de sécurité biométriques.

A noter que la liste complète des prix CES 2020 Innovation Awards de LG sera dévoilée parallèlement à la conférence de presse de CES de LG le 6 janvier 2020 à Las Vegas. Un évènement qui réunit annuellement les leaders de l’industrie et les étoiles montantes. Le CES se tiendra du 7 au 10 janvier 2020 à Las Vegas pour lancer l’innovation future qui guidera l’industrie des technologies en constante évolution.