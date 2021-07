OPPO : Les utilisateurs de Reno5 peuvent booster leur expérience avec plus de RAM

Oppo vient de lancer sa technologie d'extension de mémoire ‘’RAM Expansion’’ pour ses Smartphones Reno 5.

En effet, cette mise à jour logicielle d’OPPO permet aux utilisateurs de Smartphones de la série Reno5 et A94, disponibles en Algérie, ainsi que pour d’autres produits à venir, de convertir temporairement une partie de la ROM de leur Smartphone en RAM virtuelle, en un seul clic dans l’application des paramètres du téléphone. Ainsi, la RAM supplémentaire donne la possibilité d’ouvrir plusieurs applications en arrière-plan simultanément, permettant à la configuration du téléphone de fonctionner à sa capacité maximale. Après avoir effectué une mise à jour logicielle sur le OPPO Reno5 et le A94, la fonction d’extension de RAM peut être activée via la section « À propos du téléphone » dans l’application Paramètres et en effectuant un redémarrage.

« En fonction de la capacité de stockage de la mémoire du téléphone, les utilisateurs peuvent également changer librement le niveau d’extension de la RAM en fonction de leurs besoins réels d’utilisation », explique Oppo dans un communiqué. Sur le Reno5 avec 8 Go + 128 Go de mémoire de stockage, la RAM virtuelle peut être étendue jusqu’à 5 Go et ainsi contenir une capacité de 13 Go. « L’option d’extension de la RAM offre à nos utilisateurs une approche plus fiable et plus flexible pour personnaliser les performances de leur Smartphone et l’adapter à leurs exigences et besoins de style de vie », a déclaré Tarek Zaki, Product Manager Senior de OPPO MEA.

Rappelons que la RAM est l’un des types de mémoire les plus rapides, permettant à un appareil de basculer rapidement entre les tâches, ce qui signifie que la quantité de RAM dont dispose un appareil est un facteur principal affectant sa vitesse de réponse. La quantité de RAM dont un téléphone dépend des applications et des fonctionnalités que le consommateur souhaite utiliser, notamment les jeux, la photographie et le montage vidéo.