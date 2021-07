Karim Bibi Triki nommé ministre de la Poste et des TIC

Le président de la République a nommé, aujourd’hui, les membres du nouveau gouvernement. Ainsi, un changement vient d’être opéré à la tête du ministère de la Poste et des Télécommunications avec l'installation d'un nouveau ministre, il s'agit de M. Karim Bibi Triki.

Occupant le poste de P-DG du Groupe Algérie Télécom depuis 10 mois, Karim Bibi Triki a entamé plusieurs chantiers notamment la généralisation de la Fibre optique et l’augmentation du débit internet en Algérie.

Diplômé de l’Université Mohamed Boudiaf des Sciences et de la Technologie d’Oran (USTO) en Ingénierie électronique et Architecture des systèmes, le ministre de la Poste et des TIC a entamé sa carrière en 1991 chez Alfatron, entreprise publique spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de systèmes informatiques. Il quitte ensuite Alfatron pour rejoindre Intel Corporation ou il passe 11 longues années.

Durant cette expérience de 25 ans dans l’industrie des TIC, il a ainsi occupé des fonctions non seulement liées à l’Engineering, mais également aux ventes, au marketing et à la gestion d’entreprises.