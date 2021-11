OPPO fait l’éloge de la caméra de ses smartphones

OPPO accompagne les amateurs de photographie et les créateurs de contenus algériens en mettant à leur disposition les dernières innovations en termes de photographique et de prise de vue vidéo sur mobile par l’intermédiaire de ses derniers smartphones disponibles sur le marché algérien.

Que cela soit à travers sa série A, dont les smartphones A94 et A74 sont les derniers représentants officiels disponibles en Algérie, ou bien les appareils haut de gamme tels que le Reno5 disponible depuis cet année, OPPO insiste pour mettre à disposition des utilisateurs algériens les technologies et innovations de dernier cri.

Qu’ils soient amateurs de portraits, vlogueurs du quotidien ou voyageurs aventuriers, ils trouvent tous quelques choses pour répondre à leurs besoins avec les dernières innovations logicielles imaginées par les laboratoires de recherche et développement d’OPPO.



Pour le portraitiste, OPPO apporte sa technologie AI Mixed Portrait, premier effet vidéo à double exposition pour smartphones, des modes de photographie intelligents qui leur permettent de laisser libre court à leur créativité en faisant des selfies de leurs instants les plus mémorables avec leurs amis et proches.



Les vlogueurs et les créateurs de stories utilisent le mode AI Scene Enhancement qui permet d’améliorer automatiquement l’apparence d’une prise de vue grâce à la puissance de l’IA. Ils peuvent grâce à ces outils créer des vidéos quotidiennes de façon simple et aisée.

Et les photographes explorateurs ont l’impression d’utiliser un reflex numérique professionnel grâce à l’effet bokeh effect permis sur les derniers smartphones OPPO par l’intermédiaire de la puisse de calcul permise par les algorithmes propriétaires de la marque pour réaliser les plus belles photographies de paysages.



Nassim BENSLIMANE, filmaker et jeune créateur de contenu algérien, déclare au sujet du AI Photography ainsi que les nouveautés en termes de qualité d’image, après avoir tester différentes caractéristiques tel que le mode Dual View idéal pour les Vlogs qui permet d’utiliser la caméra avant et arrière en simultané ce qui lui permet de partager un maximum de moments avec ses proches. Sans oublié le mode 960 fps Hyper Slow Motion qui ralenti le temps et permet d’apprécier chaque détail pour un rendu inégalé ! Nassim a aussi testé le AI Portrait Mixte et la Video Ultra Nuit, le premier permet de superposer deux vidéos de paysage ou de personne pour un magnifique effet artistique, le second permet de prendre n’importe quelle vidéo en toute luminosité peu importe l’obscurité qui vous entourent.

OPPO continue sa philosophie de mettre à disposition des technologies les plus récentes à la portée du plus grand nombre en annonçant régulièrement des promotions et des remises sur ses produits phare. Ainsi, le récent smartphone A93 a vu son prix baissé récemment pour le mettre à la portée de toutes les bourses. Un smartphone qui propose des capacités de photos et de vidéos avancées dans un package de haute qualité digne des meilleurs appareils professionnels disponibles sur le marché.