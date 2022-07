OPPO ColorOS 12 : le système d’exploitation qui révolutionne l’expérience utilisateur

À l’ère de la numérisation, nos smartphones sont les indispensables compagnons de nos vies toujours plus connectées ; rien d'étonnant dès lors que le choix du bon smartphone est source de toutes les attentions. Alors que la plupart des consommateurs à la recherche du smartphone idéal se penchent sur les caractéristiques techniques les plus évidentes telles que la capacité de la batterie, les performances du processeur et la qualité de l'appareil photo, la partie logicielle est souvent négligée. Or c’est bel et bien cette partie logicielle appelée l'OS, pour “Operating System” ou système d’exploitation en français, qui constitue l'élément central de l'expérience utilisateur ; le véritable chef d’orchestre qui assure le fonctionnement harmonieux des différents équipements embarqués.

Consciente de l’importance prépondérante de l’OS pour assurer une expérience utilisateur impeccable, OPPO, marque leader sur le marché des objets connectés, a lancé en fin d’année 2021, le ColorOS 12, la dernière version de son système d’exploitation intuitif, performant et ultra-personnalisable. Retour sur ce qui fait du ColorOS 12 un système d’exploitation hors pair.

Si la puissance du processeur et la fréquence de la RAM sont les principaux paramètres techniques qui influent sur la performance générale du smartphone, c’est bien l’optimisation du système d’exploitation qui permet d’assurer une expérience utilisateur fluide. Le ColorOS 12 embarque de nombreuses technologies qui permettent d’optimiser la puissance de calcul des appareils OPPO pour fournir une expérience utilisateur fluide et réactive.

En concentrant la puissance du processeur sur les applications en cours d’utilisation, le Booster Système garantit une réactivité maximale à tout moment, même lors du passage rapide d’une application à l’autre et d’une tâche à l’autre, pour une expérience en main ultra fluide. Le moteur d’animation Quantum 3.0 offre quant à lui une réactivité au toucher sans pareil avec un défilement fluide et des interactions reproduisant virtuellement la physique du monde réel, pour une interaction plus naturelle et intuitive. Les animations et transitions ont également fait l’objet d’une attention particulière pour contribuer à une expérience utilisateur toujours plus plaisante.

Au-delà de la fluidité du système, le confort d’utilisation d’un smartphone repose également sur l’attrait de l’interface utilisateur. Doté d’une interface sobre et simplifiée avec un pack d’icônes d’applications entièrement retravaillées, le Color OS 12 présente un design épuré pour une utilisation des plus intuitive. Le système d’exploitation d’OPPO embarque également un éventail d’outils pour personnaliser entièrement l’interface utilisateur en toute simplicité et exprimer sa créativité. La dernière mouture du Color OS 12 intègre également le nouvel outil Omoji qui permet de reproduire et personnaliser des emoji qui vous ressemble grâce à un algorithme avancé de capture faciale qui utilise 77 points d’identification et plus de 200 éléments stylistiques pour rendre un reflet stylisé de vous en temps réel et communiqué avec style.

À l’époque du tout numérique et alors que nos smartphones embarquent l’essentiel de nos données personnelles, la confidentialité fait désormais également partie des préoccupations premières des consommateurs. Un système d’exploitation bien conçu se doit dès lors d’intégrer des mesures de protection des données et de la vie privée. Le ColorOS 12 fait figure de modèle à cet égard. Intégrant un tableau de bord pour une gestion centralisée, rapide et facile des autorisations, l’OS d’OPPO offre un contrôle de confidentialité accru pour une plus grande tranquillité d’esprit. Les autorisations d’utilisation de la caméra et du micro pour toutes les applications peuvent être à tout moment désactivées en toute simplicité via le tableau de bord. Des icônes dédiées offrent également une visibilité immédiate lorsqu’une application souhaite activer l’appareil photo ou le micro de votre smartphone. Le ColorOS 12 profite également du recours à l’intelligence artificielle pour détecter lorsque d’autres visages regardent votre écran et masquer les notifications. Une technologie anti-regards indiscrets innovante pour déjouer le regard de voisins curieux.

Performance, réactivité, confort d’utilisation, design, personnalisation et confidentialité des données sont autant d’éléments clés déterminants de l’expérience utilisateur. Si les caractéristiques techniques d’un smartphone doivent être prises en compte lors du choix d’un nouveau smartphone, il convient également de choisir avec la plus grande attention l’OS qui saura au mieux délivrer une expérience en main sans faille. Sur le marché depuis fin 2021, le ColorOS 12 a fait toutes ses preuves et s’est imposé comme un système fiable, performant et hautement personnalisable ; de solides arguments, s’il en fallait encore, en faveur de l’acquisition d’un smartphone signé OPPO.