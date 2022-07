Le OnePlus 10T se dévoile avant l’heure

Le fabricant chinois dévoilera ce 3 aout prochain son tout nouveau OnePlus 10T. En attendant, ce dernier n’a plus de secrets pour personne. En effet, après sa fiche technique complète dévoilée sur la toile, voici désormais de nouveaux rendus publiés de son design.

Le OnePlus 10T 5G sera officiellement dévoilé le 3 aout prochain, mais grâce aux différents leakers, ce nouveau smartphone s’est fait connaitre avant sa date de sortie. Le leaker Ishan Agarwal a en effet, regroupé toutes les informations de sa fiche technique, ainsi que des rendus inédits publiés de son design.

Le nouveau smartphone premium du fabricant, adoptera sous le capot le dernier processeur de Qualcomm à savoir Snapdragon 8+ Gen 1, qui sera accompagné au choix par 8, 12 ou 16 Go de Ram, et 128 ou 256 Go de stockage. Il est également équipé d’une batterie de 4800 mAh et un écran AMOLED de 6,7 Pouces.

Coté appareils photo, on retrouve un module carré composé d’un capteur principal Sony IMX766 de 50 MP, un capteur grand angle de 8 MP et un capteur Macro de 2 MP. Pour le capteur Selfie il est de 16 MP et est logé dans un poinçon central.