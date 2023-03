Ooredoo RANINI : personnalisez votre sonnerie et gagnez des Omra  

Toujours aussi proche de ses clients, Ooredoo lance durant ce mois de Ramadhan, une promotion sur son service « Ranini », leur permettant de bénéficier gratuitement de plusieurs sonneries d’attente au choix de thème : Douaa, Anachid, Nassaih, Ahadith et de participer au concours « Omra ».

En effet, le service Ranini de Ooredoo, permet aux clients, particuliers et entreprises, de personnaliser leurs sonneries d’attente et de faire écouter aux appelants des Douaâ, Anachid, Nassaih ou des Ahadiths avec 0 DA et ce tout au long de ce mois béni.

Le téléchargement des sonneries de thème : Douaa, Anachid, Nassaih, Ahadith offre aux clients l’opportunité de participer gratuitement au concours permettant aux 10 heureux lauréats de gagner 20 voyages aux Lieux Saints (deux Omra pour un gagnant) mis en jeu et ce en procédant au téléchargement du maximum de sonneries de thèmes (Doua, Anachid, Nassiha, Hadith).

Pour profiter de ce service et participer au concours, le client n’a qu’à appeler le 5353 (10DA/min) et choisir la sonnerie de thème (Douaâ, Hadith, Nassiha, Anachid), ou composer gratuitement le code *163#, ou en envoyant le code de la sonnerie souhaitée par SMS au 5353 ou bien copier l’une des sonneries du thème islamique du correspondant.

A travers ses offres promotionnelles, Ooredoo réitère sa volonté à assurer une meilleure expérience client pleine d’avantages durant ce mois de partage.