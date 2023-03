Djezzy lance une opération de solidarité à l’occasion du mois de Ramadhan

Fidèle à ses engagements d’entreprise citoyenne, Djezzy lance pour la quatrième année consécutive une opération de solidarité à l’occasion du mois sacré du Ramadhan en direction des personnes dans le besoin et ce en partenariat avec le Croissant Rouge Algérien (CRA) et les Scouts Musulmans Algériens (SMA) à travers plusieurs wilayas du pays.

Pour cette année, Djezzy a opté pour les restaurants de la Rahma où des repas seront servis tout au long du mois sacré au profit des personnes nécessiteuses. C’est ainsi et en collaboration avec le Croissant Rouge Algérien, ce sont plus de 2500 repas par jour qui seront offerts dans des restaurants à Alger, Annaba, Souk-Ahras, Tlemcen, Adrar et Biskra.

Pour leur part, les Scouts Musulmans Algériens vont servir 400 repas jour dans deux restaurants au niveau de la wilaya d’Oran.

A travers cette initiative, Djezzy entend apporter sa contribution en tant qu’entreprise citoyenne à l’effort de solidarité nationale pendant le mois sacré en renforçant l’esprit de partage et d’entraide, deux valeurs fondamentales à la cohésion sociale et au bien-être.