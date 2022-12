Ooredoo marque la Journée Internationale des Personnes Handicapées

Fidèle à son statut d’entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo tient à marquer la Journée Internationale des Personnes Handicapées, célébrée le 03 décembre de chaque année.

Instituée par l’Organisation des Nations-Unies (ONU), la journée internationale des personnes handicapées vise à promouvoir la compréhension des questions de handicap et à mobiliser le soutien pour la dignité, le droit et le bien-être des personnes handicapées.

Ainsi, lors d’une cérémonie organisée au siège de l’Association des Handicapés moteur AMEL OUA 3AMEL sis à BAB EL OUED (Alger), Ooredoo a remis à cette dernière des équipements paramédicaux destinés aux enfants orphelins handicapés. Il s’agit, entre autres, des fauteuils roulants simples, des fauteuils d’infirmité motrice cérébrale IMC pour enfants et adultes, des cannes anglaises ajustables en aluminium et des matelas anti-escarre à eau.

A l’occasion de la célébration de la journée internationale des personnes aux besoins spécifiques, le Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef AL IBRAHIM, a déclaré : « Avec son statut d’entreprise socialement responsable, Ooredoo Algérie tient à marquer la journée internationale des personnes handicapées, réaffirmant ainsi son engagement aux côtés de cette frange vulnérable de la société. Je réitère la volonté de Ooredoo à se joindre aux efforts du mouvement associatif militant pour les droits des personnes en situation de handicap, de quelque nature que ce soit. Ooredoo est fière de plaider pour cette noble cause et d’exprimer sa responsabilité sociétale d’entreprise dans des projets concrets avec les principaux acteurs du mouvement associatif algérien. »

De son côté, la présidente de l’Association des Handicapés Moteur Amel Oua 3amel, Mme Haizia Rezigue, a affirmé : « l’Association Amel Oua 3amel tient à saluer les efforts de Ooredoo dans le soutien des différents projets humanitaires et caritatifs, notamment ceux dédiés aux personnes en situation de handicap. Nous sommes convaincus que cette donation contribuera à améliorer la vie quotidienne des personnes aux besoins spécifiques, en particulier des enfants orphelins qui ont plus que jamais besoin de ce type d’initiative pour améliorer leurs conditions difficiles et complexes. Nous profitons de cette occasion pour inviter toutes les entreprises à participer au travail humanitaire et mécénat. »

Pour rappel, Ooredoo avait organisé une multitude d’initiatives en direction des personnes en situation de handicap. Il s’agit, entre autres, d’une donation financière au profit de l’Association « La Canne Blanche, pour l’acquisition de tablettes à cuvettes, pour écriture braille pour les enfants issus des écoles spécialisées et de téléphones portables pour les bacheliers non-voyants ; d’une donation de trousseaux scolaires avec l’Association « El Baraka », au profit des enfants scolarisés en situation de handicap ; d’un accompagnement de la Fédération Algérienne des Personnes handicapées (FAPH) à travers un ambitieux programme de la FAPH baptisé : « Service d’Accompagnement à l’Autonomie et à la Scolarisation des Enfants Handicapés (SAASEH) ». Ce projet a permis d’accompagner et d’aider des enfants handicapés en leur octroyant des aides techniques, de l’appareillage, du mobilier ainsi que des supports adaptés (téléphones, laptop, fournitures scolaires adaptées, tables et chaises aménagées).

A travers cette action humanitaire, Ooredoo confirme son statut d’entreprise engagée aux côtés des franges vulnérables de la société, exprimant ainsi sa solidarité toute azimut avec les personnes en situation de handicap.