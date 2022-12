Twitter : les données de 5,4 millions de membres ont fuité sur un site de pirates

Un forum de hackers a partagé les données privées de plus de 5,4 millions d’utilisateurs de Twitter, après un massif vol de données privées en juillet dernier, suite à une faille de sécurité sur le réseau social.

Suite à une faille de l’API de Twitter, plus tôt dans l’année, des données de 5,4 millions de membres du réseau social ont été dérobées, constituées notamment des identifiants Twitter, des noms et surnoms et autres statuts des utilisateurs. Selon Bleeping Computer, leurs données personnelles de ces comptes ont été partagées sur un site de hackers. Selon la source du site, seul un groupe restreint de pirates aurait eu accès à toutes ces données.

La fuite initiale de données comprenait également les informations privées des 1,4 million de comptes suspendus par la plateforme. Selon les experts, bien plus de comptes auraient aussi été exposés à travers cette faille. Le nombre de victimes potentielles de ce hacking de masse pourrait s’élever à 17 millions.