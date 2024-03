Ooredoo : le service RAMADHANIYATE à partir de 1 DA

Les abonnés de l’opérateur Ooredoo profiteront tout au long du mois sacré du service « Ramadhaniyate », qui propose un contenu à la fois utile, informatif et divertissant.

Conçu spécifiquement pour enrichir l’expérience des clients pendant le mois de Ramadhan, le service « Ramadhaniyate » propose un contenu varié par SMS, comprenant des informations essentielles telles que les horaires de l’iftar et de l’imsek, ainsi que les heures de prières, le tout pour seulement 1 DA par SMS.

Ce service permet également aux clients de choisir leur wilaya et leur langue préférée (arabe ou français).

Outre les informations pratiques liées au mois béni, « Ramadhaniyate » propose également des conseils culinaires, des proverbes, des astuces santé et d’autres informations utiles.

Pour bénéficier de ce service, les clients peuvent composer le code *510# et choisir parmi les deux formules proposées :



* Formule abonnement mensuel : Pour 100 DA seulement, le client recevra quotidiennement un contenu riche et diversifié et ce tout au long du mois de Ramadhan.



* Formule à la demande : Avec une simple demande, le client recevra un sms avec un contenu de son choix et ce pour 20DA/SMS seulement, tant dis que les horaires d’El Iftar et d’El Imsek sont fixés à 1 DA seulement.

Par ce service simple d’utilisation et accessible à tout moment, Ooredoo accompagne ses clients durant ce mois béni avec des services adaptés à leurs besoins.