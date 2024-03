Samsung Electronics maintient sa domination sur le marché mondial des téléviseurs depuis 18 ans consécutifs

Samsung Electronics continue de consolider sa position de leader incontesté sur le marché mondial des téléviseurs, marquant une série historique de 18 ans à la pointe de l'industrie.

Selon les données de la société d’études de marché Omdia, Samsung a atteint une part de marché de 30,1 % en 2023, confirmant ainsi son statut de leader du secteur depuis 2006. Cette performance exceptionnelle est largement attribuable à la stratégie axée sur les téléviseurs haut de gamme et à grand écran, notamment les modèles QLED et OLED de Samsung.

Depuis son lancement en 2017, la gamme de téléviseurs QLED de Samsung, incluant les derniers modèles QLED Neo, a dépassé les ventes cumulatives de 40 millions d’unités. Rien qu’en 2023, cette gamme a enregistré des ventes de 8,31 millions d’unités.

Samsung a consolidé sa position de leader sur le marché des téléviseurs haut de gamme, notamment pour les modèles de plus de 75 pouces et dont le prix dépasse les 2 500 $. Avec une part de marché impressionnante de 60,5 % dans la catégorie des téléviseurs de plus de 2 500 $, la société maintient également une part de marché de 33,9 % pour les téléviseurs de plus de 75 pouces. De plus, les téléviseurs de plus de 90 pouces ont conservé leur position dominante avec une part de marché de 30,4 %, grâce notamment aux solides ventes de modèles de 98 pouces.

En parallèle, Samsung a réalisé des avancées significatives dans le domaine des téléviseurs OLED. En 2023, la gamme de téléviseurs OLED de la société a enregistré des ventes de 1,01 million d’unités, ce qui lui a valu une part de marché de 22,7 %. Avec l’expansion prévue de la gamme OLED en 2024, Samsung devrait renforcer sa position dans ce secteur.

SW Yong, président et chef des activités relatives aux écrans chez Samsung Electronics, a déclaré : « Nous sommes fiers d’être reconnus comme le leader mondial du secteur de la télévision depuis 18 ans consécutifs, ce qui témoigne de la confiance et de la fidélité durables de nos clients envers Samsung. Nous sommes engagés à faire progresser l’industrie en offrant des expériences toujours plus significatives et précieuses. »

Samsung a également annoncé au CES 2024 le lancement du processeur révolutionnaire NQ8 AI Gen3, marquant ainsi le début de l’ère de l’écran IA. Ces avancées technologiques devraient redéfinir l’expérience des téléviseurs intelligents en intégrant une intelligence artificielle sophistiquée alimentée par Tizen OS, plaçant ainsi les écrans d’IA au cœur de l’innovation pour la maison connectée.

L’année 2024 s’annonce comme une période d’innovation majeure pour Samsung. Grâce aux progrès réalisés dans les processeurs et les fonctionnalités d’IA de pointe, Samsung continue de transformer l’expérience de divertissement à domicile et d’établir de nouvelles références dans l’industrie des téléviseurs.