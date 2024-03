Ooredoo accompagne l’Organisation Nationale des Aveugles Algériens

Entreprise très engagée aux côtés de la société civile, Ooredoo marque la Journée nationale des personnes handicapées célébrée le 14 mars de chaque année.

Lors d’une cérémonie organisée, ce jeudi 14 mars 2024, au niveau du siège de Ooredoo sis à Ouled Fayet, le Directeur général M. Roni Tohme, a procédé à la remise d’une donation financière au profit de l’Organisation Nationale des Aveugles Algériens « ONAA » représentée par son Président M. Mohamed Lahouali, afin d’accompagner l’organisation pour concrétiser son programme d’activités annuel dédiées aux personnes non voyantes.

Placée sous le signe de la générosité et de l’entraide, ce geste de solidarité qui s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise, vise à faciliter l’inclusion sociale et à apporter du réconfort à cette frange de la société.

A cette occasion, le Président de l’Organisation Nationale des Aveugles Algériens, M. Mohamed Lahouali, a affirmé : « Nous nous réjouissons de cette noble action en direction des non-voyants, considérée comme étant l’une des franges des plus sensibles de la société. Nous tenons à remercier Ooredoo, dont l’engagement dans ce genre d’initiatives à responsabilité sociétale est connu et reconnu. Nous sommes conscients de l’importance que revêtent ce genre d’actions, d’autant plus qu’elles touchent une frange vulnérable de la société, afin de faciliter leur inclusion sociale. »

De son côté, le Directeur général de Ooredoo, M. Roni Tohme a déclaré : « Ooredoo est très honorée de son implication dans les actions à responsabilité sociétale dédiées notamment aux personnes en situation de Handicap. Nous voulons à travers cette donation, afficher notre engagement indéfectible à soutenir tous les efforts visant à améliorer la vie et les conditions des personnes en situation de handicap, sous toutes ses formes. Je saisis cette opportunité pour saluer les efforts de l’Organisation Nationale des Aveugles Algériens, et réitérer l’engagement de Ooredoo pour soutenir cette frange de la société. »

Il y a lieu de rappeler que Ooredoo avait également apporté son soutien à l’Association Nationale des Non-voyants « La Canne Blanche » à travers l’acquisition des tablettes en braille au profit des enfants scolarisés dans les écoles spécialisées ainsi que des smartphones pour les nouveaux bacheliers non-voyants et mal voyants.

A noter que dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale, Ooredoo a toujours prêté main forte à cette frange de la société à travers une multitude d’actions et ce, en collaboration avec des associations œuvrant dans le domaine de l’aide et de la protection des personnes en situation de handicap.

Ces initiatives ont été menées, entre autres, avec l’Association Nationale de Soutien aux Personnes Handicapées « EL BARAKA », l’Association des handicapés moteur « Amel oua 3amel » de Bab El Oued, l’Association Nationale des Non-voyants « La Canne Blanche » ainsi que la Fédération Algérienne des Personnes Handicapées (FAPH).

A travers sa célébration de cette journée nationale des personnes en situation de handicap, Ooredoo consolide son statut d’entreprise citoyenne par excellence œuvrant pour le partage des valeurs d’entraide et de solidarité avec les différentes franges sensibles de la société.