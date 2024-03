Neuf étudiants algériens qualifiés aux finales de « Huawei ICT Compétition »

Neuf étudiants algériens se sont qualifiés aux finales de la 8e édition de l'ICT Compétition, organisée sous l'égide du groupe Huawei, fournisseur mondial d'équipements et d'infrastructures en technologies de l'information et de la communication (TIC), a annoncé récemment, Huawei Algérie dans un communiqué.

Les étudiants algériens représenteront l’Algérie à ces finales, prévues prochainement à Shenzhen (Chine), après avoir remporté, à Tunis, « le concours régional du Huawei ICT Compétition 2023-2024 en +Computing et Network+ avec le grand prix », et « le premier prix dans la catégorie +Cloud+ », précise le communiqué.

« Ces résultats leur permettent de se frayer un chemin vers les finales du tournoi prévues bientôt à Shenzhen », ajoute la même source, soulignant que « cette compétition, regroupant plusieurs nationalités, se veut être l’événement académique phare à l’échelle mondiale dans le domaine des TIC ».

Au total, 120 étudiants universitaires issus de 9 pays africains ont pris part à cette compétition scientifique régionale où 12 finalistes nationaux répartis sur 4 groupes ont représenté l’Algérie.

Huawei Algérie s’est dit, à ce titre, « fière d’avoir accompagné les compétiteurs Algériens de l’ESI SBA, l’université de Bejaia, l’ENSTTIC, l’USTHB, l’ESI d’Alger, l’université de Batna II, l’USTOMB », remerciant tous les instituts pour « la formation des futurs cadres dans le secteur technologique ».

Quelque 1.700 étudiants issus de 25 établissements universitaires et instituts du domaine de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que de la Poste et des Télécommunications, ont pris part aux éliminatoires de la 8e édition de « Huawei ICT Compétition ».

L’année dernière en Chine, les équipes algériennes ont décroché le premier prix mondial dans les catégories CLOUD et NETWORK, ainsi que le deuxième prix dans la catégorie COMPUTING lors de la compétition internationale Huawei ICT.

« Huawei collabore avec plus de 900 universités dans le monde grâce à son programme +Huawei ICT Académie+, bénéficiant ainsi à plus de 45.000 étudiants chaque année », rappelle l’entreprise chinoise, ajoutant à propos de l’Algérie, avoir conclu un partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi qu’avec plusieurs universités et institutions du secteur de l’Enseignement supérieur.

D’ailleurs, en novembre dernier, Huawei Algérie a renouvelé son mémorandum d’entente avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et a établi des partenariats avec 42 universités algériennes dotées de facultés en technologies de l’information et de la communication (TIC).

L’entreprise vise à « étendre cette coopération en incluant notamment les universités du sud afin de proposer des programmes visant à soutenir les jeunes talents dotés d’idées novatrices et créatives dans les domaines des technologies ainsi que du numérique, des secteurs cruciaux pour la transition numérique du pays et le renforcement de son industrie technologique », conclut le communiqué.