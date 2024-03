Ooredoo et Ness El Khir distribuent des repas chauds aux jeûneurs

Poursuivant ses opérations de responsabilité sociétale de l’entreprise durant ce mois de Ramadan, Ooredoo organise en collaboration avec la Fondation "Ness El Khir" une opération de distribution des repas chauds à emporter, en faveur des jeûneurs et des démunis.

L’action, qui s’est déroulée hier lundi 18 mars 2024, a connu la présence de M. Noureddine Benbraham, président de l’Observatoire National de la Société Civile, de M. Ramdane Djezairi, Directeur des affaires corporatives de Ooredoo, de M. Abdelkrim Koraichi, Président adjoint de la fondation Ness el Khir, ainsi que des volontaires de Ooredoo et de Ness el Khir.

Les repas qui sont préparés avec des normes d’hygiène et de propreté sont acheminés vers Ben Aknoun où un Food-Truck (Camion – Restaurant) portant les logos de Ooredoo et de la Fondation, assure depuis le premier jour de ce mois sacré, la distribution des repas chauds (IFTAR BOX) aux jeûneurs, distribués par les bénévoles de Ness el Khir qui sont mobilisés pour cette opération.

Sous le slogan « Njiblek Teftar » (Je te ramène à manger), cette initiative de solidarité basée sur les valeurs du mois sacré de Ramadhan, incarne l’engagement habituel de Ooredoo dans les actions de charité, de partage et d’entraide au sein de la société.

A cette occasion, le Président de la Fondation « Ness El Khir », M. Tarik Zerrouki a déclaré : « Nous sommes très honorés de mener cette opération de solidarité aux côtés de l’une des entreprises des plus engagées socialement. Cette opération de partage et de solidarité se déroulera tout au long de ce mois de Ramadhan, et nous espérons apporter un soutien concret aux jeûneurs, qui ont tant besoin de ces actions de solidarité. Je tiens à présenter au nom de la Fondation « Ness El Khir » nos sincères remerciements à notre fidèle partenaire Ooredoo, qui ne ménage aucun effort pour tendre la main aux nécessiteux en ce mois de partage et d’entraide. »

Il y a lieu de rappeler que Ooredoo s’est déjà associée à la fondation « Ness El Khir » dans plusieurs opérations de solidarité, notamment durant le mois de Ramadhan, à travers l’opération de don de couffins en 2022. Grâce à une contribution financière de Ooredoo, la fondation « Ness El Khir » s’était chargée de la constitution des colis alimentaires composés de produits de première nécessité et de leur distribution aux familles nécessiteuses dans les wilayas de Annaba, Chlef, Sidi Bel Abbes, Naama, Skikda, Tizi Ouzou, Boumerdes, Oran, Msila et Ouled Djelal.

Les deux partenaires ont également réalisé d’autres opérations de solidarité, telle que l’action de soutien des sinistrés des feux de forêts en août 2022, à travers le lancement d’une caravane de solidarité à destination des wilayas d’El Taref et Souk Ahras composés d’un important lot de médicaments, de produits pharmaceutiques et autres effets de première nécessité.

A travers la réalisation de cette opération, Ooredoo s’engage à renforcer son programme d’actions de solidarité durant ce mois de Ramadhan, confirmant ainsi son statut d’entreprise citoyenne par excellence.