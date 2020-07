Ooredoo : Ecoutez votre musique avec ‘’Anazik’’

En été quoi de mieux pour passer le temps que d’écouter de la bonne musique. S’adressant aux jeunes clients notamment, Ooredoo a proposé un nouveau service musical disponible exclusivement sur l’application Musicale « ANAZIK ».

Ooredoo Algérie propose, depuis quelque temps déjà, en exclusivité la première application de streaming musical en Algérie, 100% algérienne, faite par des algériens, pour le public algérien, avec les derniers titres d’artistes algériens et planétaires ! Jusqu’à 2.7 Millions de chansons avec 41 genres musicaux, un accès à des millions de titres à la demande ; ainsi que la possibilité de télécharger celles que vous souhaitez écouter hors connexion sur un appareil Android.

Le service offre une écoute en streaming d’un riche contenu musical dans tous les genres (Algérien, Oriental et Occidental) avec une haute qualité audio. Tout ça vous attend sur « ANAZIK ».

Pour vous abonnez, Ooredoo Algérie vous propose diverses formules disponibles pour satisfaire tous vos besoins (abonnement journalier, mensuel, trimestriel, semestriel et annuel) avec la possibilité de créer vos propres Playlists ! Désormais, créez votre propre sélection et vibrez aux sons de vos titres préférés !

Pour les formules d’abonnement, l’opérateur de téléphonie mobile vous propose six types d’abonnements : 3 mois (950 Da), 6 mois (1800 Da) et 12 mois (3000 Da). Pour les petites bourses d’autres formules sont disponibles : 1 mois (350 Da), une semaine (100 Da) et enfin une journée à 25 Da. Les six formules vous offrent de la musique en illimité.