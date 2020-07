Carte EDAHABIA: Retour sur ses avantages

Le paiement électronique ou ‘’e-paiement’’ tarde à voir le jour en Algérie. Mais depuis son lancement, la carte Edahabia d’Algérie poste a révolutionné les pratiques commerciales.

Même si les algériens se sont montrés sur leur garde au début, mais ils ont vite adopté le paiement par cette carte postale. EDAHABIA est une carte de paiement et de retrait électronique sous système EMV (Europay Mastercard Visa), lancée par Algérie Poste en 2017.

Mais à quoi peut servir la carte Edahabia ?

La carte peut être utilisée pour l’achat de divers produits sur des sites e-commerces algériens, le règlement des factures de consommation d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que le rechargement du crédit téléphonique. Elle peut servir également au retrait d’argent à partir d’un distributeur CCP et l’achat de biens dans certains magasins et dans les grandes surfaces.

Depuis son lancement il y a près de trois ans, de nombreuses entreprises ont accepté de jouer le jeu en permettant à leurs clients de régler via la carte Edahabia. On notera à titre d’exemple : AIR Algérie, Algérie Télécom, Sonelgaz, Seal, les trois opérateurs de téléphonie mobile et bien d’autres.

Comment obtenir la carte Edahabia ?

La demande de la carte Edahabia se fait en ligne à travers le site de la poste. Il faudra néanmoins être détenteur d’un compte CCP.

Aujourd’hui Algérie Poste ne cesse de sensibiliser ses clients à retirer leurs cartes Edahabia pour diminuer les grandes files d’attente au niveau des bureaux de poste, mais pas que ! Sur les 22 millions clients d’Algérie postes seulement 6 millions possèdent la carte Edahabia avec laquelle ils effectuent en moyenne plus de 300 000 opérations/jour. 70% d’entre eux l’utilisent pour le retrait d’argent ou la demande solde hors la carte offre une large gamme de services.